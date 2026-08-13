Sultanbeyli’de aile sağlığı merkezinin tavanı çöktü: Güvende miyiz?

İstanbul Sultanbeyli’deki Abdurrahmangazi Aile Sağlığı Merkezi’nde önceki sabah yaşanan olay ASM’lerde yapı güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Saat 08.30 sıralarında merkezde tavanı çöktü ve beton parçaları döküldü. Yapı elemanlarında yıpranma ve korozyon izleri görüldü.

Çökme sırasında bölümün altında sağlık çalışanı veya yurttaş bulunmaması olası bir faciayı önledi. HEP-SEN İstanbul Şubeleri, ASM’lerin yalnızca hizmet verebilir durumda olmasının yeterli olmadığını, çalışanlar ve yurttaşlar için güvenli olması gerektiğini vurguladı.

‘DÜZENLİ DEĞERLENDİRİLMELİ’

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 23. maddesinde ASM’lerin güvenli olmasının aranan koşullar arasında yer aldığına dikkat çeken sendika, 25. maddede de merkezlerin sağlık hizmetinin niteliğine uygun, fonksiyonel ve yapısal asgari koşullar taşımasının öngörüldüğünü anımsattı.

HEP-SEN İstanbul Şubeleri, Sultanbeyli’de yaşanan olayın münferit bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek ASM’lerin yapı güvenliğinin düzenli olarak değerlendirilmesini istedi. Sendika, Sultanbeyli’deki ASM için ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 bin TL kira ödendiği yönünde kendilerine bilgi ulaştığını belirterek kira ilişkisinin ilgili kurumlarca açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Sendika ayrıca Türkiye genelindeki ASM’lerin yapı güvenliği envanterinin çıkarılmasını, eski yapılarda deprem performans değerlendirmeleri yapılmasını ve riskli merkezlerin güvenli alanlara taşınmasını talep etti.