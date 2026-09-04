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Sultanbeyli’de IŞİD operasyonunda çatışma: 1 yurttaş yaralandı!

Sultanbeyli’de IŞİD operasyonunda çatışma: 1 yurttaş yaralandı!

4.09.2026 07:46:00
Güncellenme:
DHA
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Sultanbeyli’de IŞİD operasyonunda çatışma: 1 yurttaş yaralandı!

İstanbul Sultanbeyli’de IŞİD'e yönelik operasyonda, terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilirken, olay sırasında 1 yurttaş yaralandı.
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İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda çatışma çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, IŞİD ile bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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POLİSE ATEŞ AÇTI

Operasyon sırasında şüpheli Berkan Ç.’nin polis ekiplerine silahla ateş açtığı belirtildi.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında 1 yurttaşın da yaralandığı bildirildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

İlgili Konular: #IŞİD #Sultanbeyli