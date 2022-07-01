Sultanbeyli'de lokantada patlama: 3 araç zarar gördü

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:00

Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada, 30 Haziran Perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokanta içersinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı.

ARAÇLARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YURTTAŞLAR CAMLARI KIRDI

Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantanın alev alev yandığı anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı