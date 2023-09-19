Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor!

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:35
Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alan, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. 

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ormanlık alanda helikopter destekli söndürme çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.


Player Alanı
çalışma İstanbul Orman ormanlık alan Sultanbeyli

İlgili Haberler

Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kocaeli'nde makilik alanda yangın... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!

Kocaeli'nde makilik alanda yangın... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
Orman yangını sürerken… AKP’nin il başkanı göbek attı, dolar saçtı!

Orman yangını sürerken… AKP’nin il başkanı göbek attı, dolar saçtı!

En Çok Okunan Haberler