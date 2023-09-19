Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor!
Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alan, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alanda helikopter destekli söndürme çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.
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