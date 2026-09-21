Sultangazi’de taş ocaklarında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlenemedi

Olay, saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taş ocaklarından yayılan kötü kokuyu fark eden işçi, çevrede yaptığı kontrolde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESEDİN 8 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİYE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, cesedin yaklaşık 8 gündür Sultangazi'de kayıp olarak aranan Mustafa Dinler'e (49) ait olduğu değerlendirildi.

Cesedin kimliğinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından kesinleşeceği öğrenildi.