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Sultangazi'deki silahlı kavganın detayı ortaya çıktı: 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Sultangazi'deki silahlı kavganın detayı ortaya çıktı: 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

26.09.2026 12:52:00
Güncellenme:
DHA
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Sultangazi'deki silahlı kavganın detayı ortaya çıktı: 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Sultangazi'de aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sırtından ve bacaklarından vurularak ağır yaralanan Ömer Ş. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli bekçiler tarafından yakalandı.

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Sultangazi’de Abdullah K. (44), eşiyle telefonda görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş.’yi (44) silahla sırtından ve bacaklarından vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Abdullah K., mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan Ömer Ş. ile Abdullah K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah K., yanındaki tabancayla Ömer Ş.'ye art arda ateş etti. Ömer Ş., sırtına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ş.'nin bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKANLADI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Abdullah K., bölgede görev yapan mahalle bekçileri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah K'nin, Ömer Ş.'nin eşiyle telefonda görüştüğü için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' ve 'Silah Kanuna Muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Ömer Ş.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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