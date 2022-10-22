Sultangazi'de öğrenci kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultangazi'de 2 farklı mahallede yaşanan öğrenci kavgaları, amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:19
Sultangazi'de öğrenci kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
Abone Ol google-news

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Gazi Mahallesi'nde bulunan iki farklı lisede okul çıkışı, öğrenciler arasında yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

50. Yıl Mahallesi'nde kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavga sonrası bir öğrenciyi, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Gazi Mahallesi'nde yine kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavgaya kız öğrencilerin de karıştığı görüldü. 


Sultangazi öğrenci kavga

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler