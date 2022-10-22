Sultangazi'de öğrenci kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Sultangazi'de 2 farklı mahallede yaşanan öğrenci kavgaları, amatör kameralara yansıdı. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi ve Gazi Mahallesi'nde bulunan iki farklı lisede okul çıkışı, öğrenciler arasında yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü.
ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
50. Yıl Mahallesi'nde kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavga sonrası bir öğrenciyi, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Gazi Mahallesi'nde yine kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan yumruklu kavgaya kız öğrencilerin de karıştığı görüldü.
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