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Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alınmıştı: İstanbul'a getirildi

Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alınmıştı: İstanbul'a getirildi

2.10.2026 18:49:00
Güncellenme:
DHA
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Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alınmıştı: İstanbul'a getirildi

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da gözaltına alındı.

İki hakemin, Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından “7258 sayılı Kanun'a muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

YASİN KOL İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Trabzon'da gözaltına alınan Yasin Kol, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

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