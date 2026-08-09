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Şüpheli ölüm: 44 yaşındaki erkek mutfakta ölü bulundu

Şüpheli ölüm: 44 yaşındaki erkek mutfakta ölü bulundu

9.08.2026 23:24:00
Güncellenme:
İHA
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Şüpheli ölüm: 44 yaşındaki erkek mutfakta ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 44 yaşındaki adam evinin mutfağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Fatih Çöker’i (44) annesi mutfakta hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Fatih Çöker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tabip’in ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine ikamette polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Çöker’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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