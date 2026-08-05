Şüpheli ölüm: Su kenarında kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi.

Zeynel Bey Türbesi'nin alt kısmında Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında hareketsiz halde bir kadın olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, kadının Lale Uluç olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre uzağında kişisel eşyaları bulundu.

Lale Uluç'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.