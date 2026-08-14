Şüpheli şekilde ölü bulunan Eda Küçükbaltacılar’ın dosyasının yeniden incelenmesi için başvuruda bulunuldu

İstanbul Esenler'de 2021 yılında yaşadığı binanın çatı katında iple asılmış bir halde bulunan Eda Küçükbaltacılar’ın şüpheli ölümü 5 yıl geçmesine karşın aydınlatılamadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Küçükbaltacılar’ın şüpheli ölümünün yeniden incelenmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvurdu. Platform, dosyadaki tüm ihtimallerin araştırılmasını isteyerek, “Dosyanın karanlıkta bırakılmasını kabul etmiyoruz. Eda’nın ölümüne ilişkin bütün ihtimaller araştırılacak, bütün deliller değerlendirilecek, cevapsız bırakılan soruların hesabı sorulacak” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet’e konuşan Küçükbaltacılar’ın annesi Nurhayat Küçükbaltacılar, “Bana göre bu dosya faili meçhul değil. Failler belli ama gerekli araştırmalar yapılmadığını düşünüyorum" dedi. Dosyanın yıllardır sonuçsuz kaldığını belirten anne, "Beş yıldır uğraşıyorum ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Dosyamız sürekli kapatıldı. Son üç yıldır da Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Hiç dava açılmadı, hiç yargılama yapılmadı" diye konuştu. Kızının ölümüne ilişkin birçok sorunun yanıtsız bırakıldığını söyleyen anne Küçükbaltacılar, soruşturma kapsamında sundukları deliller arasında bir ses kaydının da bulunduğunu ifade etti. Adli Tıp incelemelerinin yetersiz olduğunu düşündüğünü belirten anne Küçükbaltacılar, "Bir insan kendini dizlerinin üzerinde nasıl öldürebilir? Bunun uzmanlar tarafından açıklanması gerekiyor" dedi.

İFADELERİN HANGİSİ DOĞRU?

Olay günü kızının erkek arkadaşı ile birlikte üç kişinin olay yerinde bulunduğunu anlatan anne Küçükbaltacılar, bu kişilerin ifadelerinde çelişkiler olduğunu savundu. Erkek arkadaşının farklı ifadelerinde olay yerine nereden geldiğine ilişkin farklı beyanlarda bulunduğunu belirten anne Küçükbaltacılar, "Bir ifadesinde iş yerinden geldiğini, diğerinde evden geldiğini söylüyor. Hangisi doğru? Neden bunu doğrulayacak kamera kayıtları yok?" diye sordu.

5 YILDIR TELEFONUNU AÇAMADILAR

Anne, kızının erkek arkadaşının olay sırasında iki arkadaşını arayarak Eda'nın çatıda olduğunu söylediğini, ancak bu kişilerin aileye haber vermek yerine kendi başlarına hareket ettiğini anlattı. Küçükbaltacılar, “Ambulansı da polisi de onlar arıyor ama benim kapımı çalıp haber vermiyorlar. O sırada beni arayabilecek durumdalar. Neden aramadılar?" ifadelerini kullandı. Soruşturmadaki en önemli eksikliklerden birinin de Eda Küçükbaltacılar'ın telefonu olduğunu vurgulayan anne, telefonun beş yıldır açılamadığını söyledi. Küçülbaltacılar, “Kızımın mezarına gittiğimde boynum eğik gidiyorum ‘yine bir şey yapamadım’ diyorum” ifadelerini kullandı. Kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten anne Küçülbaltacılar, dosyanın yeniden ele alınmasını beklediklerini söyledi.