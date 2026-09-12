Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Havin Aşkan’ın davasında mahkemeden keşif kararı: 'Gerçek ortaya çıksın'

İzmir Bornova’da Aralık 2024’te şüpheli şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Havin Aşkan’ın ölümüne ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Davada, Aşkan’ın evli olduğu uzman çavuş İ.T, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuksuz yargılanıyor. Davada sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verilirken ilk duruşmada talep edilmesine karşın kabul edilmeyen olay yeri keşfinin beş kişilik uzman heyet tarafından yapılmasına ve tanıkların dinlenmesine karar verildi.

Duruşma 18 Kasım’a ertelendi.

Havin Aşkan’ın ağabeyi Bedirhan Aşkan, aile olarak öncelikle adalet istediklerini belirterek “‘İntihar etti’, ‘Kendini camdan attı’ denilen olaylarda adalet yerini bulsun. Hak neyse o olsun. Kardeşim kendine yaptıysa gerçek ortaya çıksın, kocası yaptıysa yine gerçek ortaya çıksın” dedi.

Aşkan, “Kardeşim çarşıda yemek yiyor. Ablasıyla görüntülü konuşuyor, sohbet ediyor, çay içiyor. İki yaşında bir oğlu var. Gece yarısı durup dururken kardeşim niye kendini atsın? Ortada ne kavga var ne tartışma. Bir insan durup dururken niye kendini atsın” ifadelerini kullandı. Kardeşinin eşi tarafından daha önce psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne süren Aşkan, Havin’in bazı sorunlardan bahsettiğini söyledi.

Aşkan, “Sürekli kalbini kırıyordu. ‘Çok kilo alıyorsun, çok yiyorsun, içiyorsun, spor yapamıyorsun’ gibi sözler söylüyordu. Sürekli psikolojik şiddet uyguluyordu” dedi. Aşkan, aile içinde yaşanan bazı anlaşmazlıkların da kardeşinin eşiyle arasında sorunlara neden olduğunu dile getirdi.

Mahkemenin olay yeri keşfi yapılmasına karar vermesini de değerlendiren Aşkan, kararı olumlu karşıladıklarını söyledi.

DOSYA GEÇ AÇILDI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları ise şüpheli kadın ölümlerinin giderek arttığına dikkat çekerek “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun son ağustos verilerine baktığımızda şüpheli kadın ölümlerinin kadın cinayetlerini geçmiş olduğunu görüyoruz. Artık ülkemizde ciddi anlamda kadınlar faile ve şiddete kurban gidiyor ve şüpheli bir biçimde hayatlarını kaybediyor. İntihar ya da kaza denilerek dosyalar kapatılıyor” dedi.

Osmanoğulları, Aşkan’ın 2024 Aralık ayında evinde, iki buçuk yaşındaki çocuğunun bulunduğu sırada yaşamını yitirdiğini ve eşinin Aşkan’ın kendisini iki eşarpla yatak odasının kapısına astığını iddia ettiğini söyledi. Osmanoğulları, olay yerine ilk olarak sanığın arkadaşlarının geldiğini, savcının ise saatler sonra olay yerine ulaştığını belirtti.

Dosyanın aydınlatılması için yaklaşık bir buçuk yıl mücadele ettiklerini aktaran Osmanoğulları, “Bir buçuk yıl biz bu dosyayı açtırmak için İzmir’de mücadele verdik. Sonra dosyaya gizlilik kararı geldi. Fakat bir buçuk yıl sonra açılan cinayet davasında gördük ki dosyada hiçbir soruşturma yapılmamış, dosya bomboş” ifadelerini kullandı.

Duruşmada alınan keşif kararını önemli bulduklarını ifade eden Osmanoğulları, olay yeri incelemesi ve uzman raporlarının şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılmasında kritik olduğunu vurguladı.