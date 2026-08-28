Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz’dan yine dikkat çekici sözler: ‘Gerçek şeref büyükelçi olmak değil, Şam Büyükelçisi olmak'

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ın Katar merkezli El Cezire’ye verdiği mülakatın Türkçe halinin son parçasını paylaştı. Yılmaz burada yine dikkat çekici ifadeler kullandı.

‘BÜYÜKELÇİ OLMA HAYALİM YOKTU'

Sunucu, programı kapatırken Yılmaz’a, “Şam’a mektup yazmanız istenseydi neler yazardınız” diye sordu. Yılmaz ise, “Şam'da böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olmak benim için büyük bir şeref. Ben hayatımda ilk defa büyükelçi oldum. Ve başka bir yerde de büyükelçi olmak istemedim açık söylemek gerekirse. Yani büyükelçilik benim hayatımın kariyeri değil” dedi. Geçmişteki gazetecilik dönemini anımsatan Yılmaz, “Ben hayatımda ortaokuldan sonra gazetecilik lisesine gittim ve hep gazeteci olmak istedim. Sonra Allah nasip etti, devlet adamı olduk. İstihbaratta, Dışişleri’nde çalıştık. Ama hiçbir zaman büyükelçi olmak gibi bir hayalim yoktu” sözlerini sarf etti.

'GERÇEK ŞEREF...'

Yılmaz, “Ve ben, Şam'da büyükelçilik nasip olduğu için çok şükrediyorum Allah'a. Büyükelçi olduğum için değil… Buradaki gerçek şeref büyükelçi olmak değil, Şam Büyükelçisi olmak. Şam-ı Şerif kendi şerefinden, bana da Şam’da büyükelçi olarak bir şeref nasip ettiği için çok memnunum. Bunun için Şam-ı Şerif’e teşekkür etmek isterim" diye konuştu.