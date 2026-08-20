Suriye'de Türkiye-İsrail gerilimi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Türk askeri oradaydı' iddialarına yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı, Yunanistan’ın Ege Denizi’ni de kapsayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekânsal Çerçevesi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun son telefon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ SALDIRISINA TEPKİ

MSB, İsrail’in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne yönelik saldırısını Suriye’nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğü ile altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz” denildi.

“ÜSTE TÜRK ASKERİ HEYETİ BULUNMUYORDU”

Saldırı sırasında bölgede Türk askerlerinin bulunduğuna ilişkin iddialara da yanıt veren MSB, şu açıklamayı yaptı:

“İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.”

İsrail’e saldırılarını sonlandırma çağrısı yapan Bakanlık, hem Suriye hem de bölgenin huzur ve istikrarı için uluslararası hukuka uyulmasının gerekli olduğunu belirtti.

MSB ayrıca, “Suriye ‘tek ordu’ ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askerî kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MSB’DEN YUNANİSTAN’A EGE MESAJI

Bakanlık, Yunanistan’ın Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekânsal Çerçevesi”nin yakından takip edildiğini bildirdi.

Düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığı belirtilerek, “Ülkemiz; Ege Denizi’ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir” denildi.

Türkiye’nin Ege’deki sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden yana olduğu da vurgulandı.

GENELKURMAY BAŞKANI’NIN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

MSB, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin de açıklama yaptı.

Türkiye’nin “bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline geldiği” belirtilen açıklamada, Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı’nın bölgesel güvenlik ve istikrar kapsamında muhataplarıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, Bayraktaroğlu’nun son telefon görüşmelerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.