Suriye’de vurulan üssü Türk askeri heyet ziyaret etmiş miydi?: MSB ve Suriye’den farklı açıklamalar

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Teknofest Mavi Vatan’ın düzenlendiği Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapıldı. Toplantı, Poyraz Limanı’na demirleyen, Türk donanmasının en yeni gemisi TCG Koçhisar’da gerçekleşti.

‘SALDIRI SURİYE’YE YÖNELİK’

Bakanlık, İsrail’in Türkiye’ye 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne salı sabahı düzenlediği saldırıyla ilgili, “Saldırı, Suriye’nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Hem Suriye’nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail’in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin ‘tek ordu’ ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

ÜSSE TÜRK ASKERİ GİTMİŞ MİYDİ?

MSB, “Saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz” dedi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıdan birkaç gün önce bir Türk askeri heyetinin üssü gezdiğini ifade etmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Nitanyahu da “Türkiye’nin bu üsse konuşlanmak üzere olduğunu” söylemişti. Öte yandan, MSB’nin açıklamasına karşın, dün ABD merkezli Axios’a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türk heyetin saldırıdan günler önce üssü gezdiğini belirtti. Bu gezinin, iki ülke arasında devam etmekte olan askeri eğitim faaliyetlerinin bir parçası olduğunu kaydetti.