Suriye sınırında İHA düştü
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.
Olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Ekenek Mahallesi'nde yaşandı.
Mahallenin yakınlarındaki fıstık bahçesine gökyüzünde uçan bir cismin düştüğünü gören yurttaşlar bölgeye gitti. Cismin İHA olduğunu belirleyen vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak hava aracını inceledi. Menşei hakkında bilgi verilmeyen İHA, yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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