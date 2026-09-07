Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın!

Yangın, Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye’nin Telabyad kentinin sınır hattında bulunan mayınlı bölgede çıktı.

Mayınlı tampon bölgede bulunan otluk alanda çıkan yangında alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangında yükselen yoğun duman ilçe merkezinden de görülürken, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mayınlı saha olması nedeniyle ekipler, güvenlik gerekçesiyle yangına doğrudan müdahale edemedi.

İtfaiye ekipleri, tren raylarının bulunduğu güvenli bölgeden yangına uzaktan müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.