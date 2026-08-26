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Suriye vatandaşlarına vize düzenlemesi: Kara sınırından giriş şartı değiştirildi

Suriye vatandaşlarına vize düzenlemesi: Kara sınırından giriş şartı değiştirildi

26.08.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Suriye vatandaşlarına vize düzenlemesi: Kara sınırından giriş şartı değiştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği, Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında değişikliğe gidildiğini ve "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını duyurdu.
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Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Suriye vatandaşlarının vize koşullarında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Şam Büyükelçiliği tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yer alan "hava yoluyla seyahat" etme zorunluluğu iptal edildi.

"GİRİŞLERDE GEÇERLİ OLACAK"

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, kararın detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Temsilciliklerimizden alınmış geçerli vizeler, hava hudut kapılarımızın yanı sıra tüm kara hudut kapılarımızdan yapılacak girişlerde de geçerli olacaktır."

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Bu yeni düzenlemeyle birlikte, halihazırda geçerli bir Türk vizesine sahip olan Suriye vatandaşları, Türkiye'ye sadece hava yoluyla değil, kara sınır kapılarını kullanarak da giriş yapabilecek.

İlgili Konular: #suriye #Şam

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