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Sürpriz görüşme... Erdoğan'ı ziyaret etti: Cemil Tugay'dan açıklama geldi!

Sürpriz görüşme... Erdoğan'ı ziyaret etti: Cemil Tugay'dan açıklama geldi!

30.09.2026 21:26:00
Güncellenme:
AA
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Sürpriz görüşme... Erdoğan'ı ziyaret etti: Cemil Tugay'dan açıklama geldi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti. Tugay konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tugay gün içinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu da ziyaret etmişti.

TUGAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tugay sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik.

Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

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