Sürücü hakimiyeti kaybetti, ağaca çarptı: Yaralılar var!
Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 44 ADP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydanda bulunan ağaca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: #Elazığ #trafik kazası #yaralı
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