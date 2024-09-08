Sürücü hakimiyeti kaybetti, ağaca çarptı: Yaralılar var!

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücü hakimiyeti kaybetti, ağaca çarptı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:09

Kaza, Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 44 ADP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydanda bulunan ağaca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #Elazığ #trafik kazası #yaralı

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