Sürücü ile yaya birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Bursa'da trafikte yaya ve sürücünün 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Sürücü ile yaya birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:07

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Trafikte yaya ve sürücü arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 


Etiketler: #Bursa #kavga #yaya #sürücü

İlgili Haberler

Bursa’da cadde boks ringine döndü: İki grubun kavgası kameraya yansıdı

Bursa’da cadde boks ringine döndü: İki grubun kavgası kameraya yansıdı
İETT otobüsünde şoför ve yolcu arasında kavga! 'Seni delerim'

İETT otobüsünde şoför ve yolcu arasında kavga! 'Seni delerim'
16 yaşındaki genç kavgada silahın ateş alması sonucu öldü

16 yaşındaki genç kavgada silahın ateş alması sonucu öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler