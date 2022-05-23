Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:37

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Seda Ocak'ın yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

22 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesinde de erkekler mücadelesinde de kazanan kırmızı takım oldu.

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununa Ogeday, Anıl ve Adem ,Atakan tartışması damga vurdu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyde isim yazdı. Gönüllülerde dokunulmazlığın sahibi Ogeday oldu.

Gönüllüler eleme adayı olarak Hikmet'i gösterdi.

Survivor'da ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı ise Ayşe olmuştu.

Survivor 2022 All Star'da elenen isim 24 Mayıs Salı günü belli olacak...



