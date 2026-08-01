Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde: Havadan müdahale yeniden başladı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı.

Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 395 personelle yangına müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekipler karadan yangınla mücadelesini gece boyu sürdürdü. Alevler Kepsut ilçesine doğru ilerlerken, meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 450 hektarlık alan zarar gördü. Rüzgarın da hızını azaltmasıyla yangının ilerleyişi kısmen kontrol altına alındı.

GÜNÜN AYDINLANMASIYLA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklarla havadan müdahale çalışmaları yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, başta Balıkesir/Susurluk olmak üzere yurdumuzun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalelerimizi tüm gücümüzle yoğunlaştırdık. Orman kahramanlarımızın gece boyunca yürüttüğü kara mücadelesi ise yeni günde de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hava ve kara unsurlarımızın güçlü koordinasyonuyla, yangınları tamamen kontrol altına alana kadar sahadaki nöbetimiz sürecek.”