Süt sağma makinesinde akımına kapılarak ağır yaralandı

25.05.2026 00:46:00
DHA
Eskil ilçesinde süt sağma makinesiyle süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Mihriban Eski ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eski’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi. Mihriban Eski, evlerinin yanında bulunan ahırda süt sağdığı sırada akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eski, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eski’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

İlgili Konular: #aksaray