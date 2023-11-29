Suya zam yapmayan Çerçioğlu’nu AKP’liler tepki

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:44

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, su kullanım bedeline 2024'te zam yapmayacaklarını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bugün ASKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2024 yılında su kullanım bedeline zam yapılmayacağını duyurdu. AKP Grup Sözcüsü Mustafa Arı, “Neden zam yapmıyorsunuz, bu karar seçimler için alınmıştır” diyerek yeni yıldan sonra elektrik, akaryakıt ve doğal gaza zam geleceğini açıkladı.

ÇERÇİOĞLU: KENDİ AĞZIYLA SÖYLEMİŞ OLDU

Arı'nın iddialarına cevap veren Çerçioğlu, "AKP, ' Biz zamlara devam edeceğiz. Elektriğe, mazota zam.' Zaten para pul oldu enflasyonda. Kendi ağzıyla söylemiş oldu. Buradan yerel seçim öncesi, Aydın'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımızı bir kere daha uyarıyorum, zam yağmuru geliyor. Suya zam yapmıyoruz. Halkımız zaten zamların altında perişan halde, enflasyonun altında ezildi. Zam yok, bunu bir kez daha söyleyeyim ama AK Parti'deki sözcü arkadaşımız bize 'Neden zam yapmadınız?' diyor." ifadelerini kullandı.