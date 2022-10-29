29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:10

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Türkiye’de yerli sermaye ile oluşturulan otomobil markası Togg’un üretileceği Bursa Gemlik’teki tesisin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Üretilecek ilk otomobillerin önümüzdeki yıl yollarda olması bekleniyor.

Araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanırken piyasaya çıkacak Togg’un fiyatı da merak konusu. Fakat bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

20 Ekim’de fiyat hakkındaki bir soruya yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Arkadaşlarımız 'piyasaya, bu segmentteki SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan gireceğiz.' diyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmetteki araçlara bakabilirler” dedi.

Varank elektrikli otomobillerde ÖTV’nin yüzde 10’lara kadar düşürüldüğünü de ekledi.

Anadolu Ajansı’na göre otomobilin özelliklerinin şöyle olması bekleniyor:

Şarj süresi: Hızlı şarj istasyonuyla 30 dakikada yüzde 80

Menzil: Pakete göre 300 veya 500 km.

Güç: 200 veya 400 beygir

Hızlanma: 0-100 km/s pakete göre 7,6 veya 4,8 saniye

Araç 4G ve 5G üzerinden sürekli olarak internete bağlı olacak.

Ajansa göre 2023’te piyasaya çıkacak model C segmentinde bir SUV olacak. İlk yıl için üretim hedefi 17-18 bin arası olarak açıklandı.

İlerleyen yıllarda B segmentinde SUV ve C segmentinde MPV üretimiyle birlikte 2030’a kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilk araçların en az yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını, 2025’te ise bu oranın yüzde 65’i aşacağını söyledi.

Motoru yerlileştirmek için girişim

Varank aracın motorunun yurt dışından geleceğini fakat bunu da yerlileştirmek için çalışılacağını ekledi:i

“Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil.”

Togg'un tarihçesi

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin kendi otomobil markasına ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından Togg 2018’de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortaklığında kuruldu.

Adının açılımı ise Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu.

2021’de Kök Grubu sermaye artırımına katılmayarak hisselerini diğer ortaklara devretti. Böylece Togg’un ortaklık yapısı şöyle oldu:

BBC

Togg’un logosu da Aralık 2021’de tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 2022'de Togg'un prototip aracının test sürüşünü yaptı.