T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda hafta sonu sefer kısıtlamasına gidiliyor. Peki, T1 Tramvay Hattı'nda hangi duraklar kapalı? T1 Tramvay Hattı ne zaman açılacak?
T1 TRAMVAY HATTI HANGİ DURAKLAR KAPANACAK, NE ZAMAN AÇIKLACAK?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasındaki seferlerin, ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağı bildirildi.