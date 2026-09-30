İnternet haber sitesi T24 hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği erişime engel kararı aldı. Peki, T24 kapandı mı? T24'e erişim engeli mi geldi? T24 neden kapandı?
T24 KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24 internet haber portalının internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın, uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı’na iletildiği bildirildi.