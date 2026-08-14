Taciz iddiasıyla darp edilmişti... CHP'li vekilden ilk açıklama geldi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile ilgili cinsel taciz iddiası ve ortaya çıkan darp görüntülerinin yankıları sürüyor.

'Butlan' yönetimindeki partisinden 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Yazgan'dan ilk açıklama geldi.

"BENİ CHP’DEN KOPARIP YENİ PARTİ'YE YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YAPILDI"

Ahmet Baran Yazgan, kendisine komplo kurulduğunu ve ilaç içirildiğini iddia ederek gazeteci Talat Atilla'ya şu açıklamayı yaptı:

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de YENİ Parti'ye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, önceki günlerde Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edilmişti. O anlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazgan'ın CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı bugün yaptığı açıklamada ise, büyük tepkiye yol açan görüntülerin ardından Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.