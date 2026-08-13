Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti… Başsavcılık’tan CHP’li Yazgan için soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

13 Ağustos tarihli açıklamada, Yazgan’la ilgili görüntü içerikleri ve iddialar nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105/1. maddesinde düzenlenen “cinsel taciz” ile 102/1-2. cümlesinde düzenlenen “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın Edirne’de bir evde bulunduğu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve Yazgan’ın darbedildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

İddialara göre tartışma, Yazgan’ın evde bulunan kadınlara yönelik tacizde bulunduğu iddiası üzerine başladı. Olay sırasında bir kadın ve bir erkeğin Yazgan’ı darbettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Tarafların olayın ardından karşılıklı olarak şikâyetçi olduğu öğrenildi. Yazgan darbedildiği gerekçesiyle şikâyetçi olurken, karşı taraf Yazgan hakkında taciz, tehdit ve hakaret iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evine gittikleri ve Yazgan ile balkonda alkol aldıkları, daha sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

Şüpheliler de Yazgan’dan cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarıyla şikâyetçi oldu.

CHP GENEL MERKEZİ’NE ÇAĞRILMIŞTI

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından CHP'deki butlan yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Yazgan’ın Genel Merkez’e çağrıldığını açıklamıştı.

Sarı, “Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son açıklamasıyla birlikte Yazgan hakkında ayrıca cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamaları yönünden adli soruşturma başlatılmış oldu.