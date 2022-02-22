Orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam, taciz suçlamasıyla yargılanıyordu: Mahkeme karar verdi

22 Şubat 2022 Salı, 18:58

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emin Güven Yaşlıçam ve şikâyetçi Özlem Savut katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, şikâyetçi Özlem Savut'un sanığın evinde temizlik ve genel ihtiyaçları karşılamak için çalıştığını kaydetti. 6 Ocak 2021 günü sanığın şikâyetçiye sarılarak odasındaki çarşafları değiştirmesini istediği, öpmeye çalıştığı iddia edildi. Tanık olarak dinlenen şoför Serkan Güner'in de sanığın sürekli şikâyetçinin etrafında dolaştığını ve pencereden tacizi gördüğünü söylediği de mütalaada yer aldı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Mütalaada sanığın savunmasına yer verildi. Şüpheli, Özlem Savut ile söz konusu iddiaya tanık olan şoför Serkan Güner arasında gönül ilişkisi olduğunu, kendilerini yakalamaları üzerine işten çıkarmak yönünde uyarıda bulunduğunu, bu nedenle tarafların kendisini şikâyet ettiğini ve şikâyetçinin kendisinden para istediğini söylediği belirtildi.

Mütalaada, şikâyetçi Savut ile Güner arasında 1 Aralık-21 Ocak 2021 tarihleri arasında 1361 sesli ve yazılı iletişimin bulunduğu, görüşmelerin çoğunun gece yarısından sonra yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca şikâyetçi Savut'un sanık tarafından başka çalışanların da taciz edildiği iddiası üzerine soruşturma aşamasında dinlenen eski çalışanların bu iddiayı reddettikleri kaydedildi. Tacizi gördüğünü iddia eden şoförün pencerenin yüksek olması nedeniyle iç kısmı görmesinin mümkün olmadığını belirten savcı, tanık ifadeleri ve sanığın savunmalarının ek delillere desteklenmiş olması gerekçesiyle sanığın suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatini talep etti.

ŞİKÂYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Şikâyetçi Özlem Savut'un avukatı ise müvekkilinin taciz olayından sonra 1-2 gün daha çalışmasının, çocuğunun ameliyatından sonra zor durumda bulunması nedeniyle olduğunu, evde her yerde kamera olmasına rağmen kayıtların dosyaya sunulmadığını, diğer çalışanlara hediye verilmez, sigara alınmaz ve arabayla gezdirilmezken müvekkile bunların yapılmasının farklı davranıldığını gösterdiğini, müvekkilinin mağdur olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"SUÇSUZUM"

Sanık Emin Güven Yaşlıçam ise "Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi. Yaşlıçam'ın avukatı Dilek Helvacı da olayın şikâyetçi Özlem Savut ve şoför Serkan Güner'in müvekkiline yönelik şantaj ve komplosundan ibaret olduğunu savundu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın "basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Öte yandan Emin Güven Yaşlıçam'ın şikâyetçi Özlem Savut ve şoförü Serkan Güner'e açtığı şantaj davası ise halen devam ediyor.