Tacizi engellemek istedi, bıçaklanarak yaşamını yitirdi

02 Kasım 2021 Salı, 15:25

Yenimahalle Batıkent'te bir AVM önünde meydana gelen olayda, bir grubun tacizine uğrayan iki kız çocuğu olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Kılıçdoğan ile uyardığı grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla yaraladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Kılıçdoğan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan, yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDILAR

Bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlılar, polis sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.