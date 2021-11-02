Tacizi engellemek istedi, bıçaklanarak yaşamını yitirdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grubun sözlü tacizine uğrayan iki kız çocuğuna yardım etmek isteyen Haydarcan Kılıçdoğan, iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.
Yenimahalle Batıkent'te bir AVM önünde meydana gelen olayda, bir grubun tacizine uğrayan iki kız çocuğu olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.
Kılıçdoğan ile uyardığı grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla yaraladı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan Kılıçdoğan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan, yaşamını yitirdi.
TUTUKLANDILAR
Bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlılar, polis sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
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