Tahliye olmuştu: İmamoğlu'ndan 'Utku Caner Çaykara' mesajı

Aziz İhsan Aktaş davasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk incelemesi sonrasında tahliyesine karar verdiği Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Marmara Cezaevi'nden çıktı.

"BU ZULÜM ÖYLE DE BİTECEK, BÖYLE DE BİTECEK"

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Çaykara'nın özgürlüğüne kavuşmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara’nın tahliye olduğunu öğrendim. Utku kardeşime, sevgili eşine, tüm ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu zulüm öyle de bitecek, böyle de bitecek. Yeter ki sandık gelsin."