Tahran: Misilleme yaparız

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları sürerken Tahran da Washington’ı olası bir saldırıya karşı uyardı. ABD, Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı ve ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait tesisleri hedef alan saldırısının ardından, çatışmaların “hızla tırmanabileceği” açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Camp David’de geçirdiği hafta sonunu yarıda keserek Beyaz Saray’a döndü. ABD’nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn’deki temsilcilikleri bölgedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. İran silahlı kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı ise ABD’nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran’a yeniden saldıracağına yönelik bilgiler aldıklarını duyurdu. Açıklamada, yeniden saldırı düzenlemesi durumunda ABD’nin bölgedeki tüm unsurlarını hedef alınacağı belirtildi.