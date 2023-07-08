Tahterevallide oynayan Ecrin'in parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki Ecrin A.’nın tahterevalliye sıkışan sol el yüzük parmağı koptu. Acı içinde kalan Ecrin, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi, Karanfil Sokak’ta bulunan çocuk parkında, saat 21.30 sıralarında oyun oynayan Ecrin A., iddiaya göre, sol elini tahterevallinin demirlerinin arasına soktu.
Parmakları sıkışan Ecrin acı içinde ağlamaya başlarken, yanına koşan yakınları sol el yüzük parmağının koptuğunu fark etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kopan parmak buz kalıbına konulurken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecrin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AMELİYATLA YERİNE DİKİLECEK
Tedaviye alınan Ecrin, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ecrin’in kopan parmağının burada yapılacak ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam oranı belli oldu!
- Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Emekli zammı için masadaki yeni formül!
- Diyanet'ten tepki çeken hutbe
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Sezen Aksu'nun yalısında dehşet anları: Şikâyetçi oldu
- 'Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler...'