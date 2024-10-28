Takıntılı komşu, genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.
Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.E.D., takıntı yaptığı komşusu Betül Ç.'yi sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darp etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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