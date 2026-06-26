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Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi: Sucukta dil, kıymada taşlık çıktı

Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi: Sucukta dil, kıymada taşlık çıktı

26.06.2026 12:02:00
Güncellenme:
DHA
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Taklit-tağşiş gıdalar listesi güncellendi: Sucukta dil, kıymada taşlık çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 9 yeni ürün daha eklendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 4’ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi.

Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

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İlgili Konular: #gıda #taklit-tahşiş