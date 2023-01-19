Taksi dolandırıcısı kamerada:  Sürekli taksi kullanıyor ama hiç para vermiyor

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:14

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:30

İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy'de taksiciler aynı noktada aynı kişi tarafından dolandırılıyor. Oturduğu mahallede evine yakın bir noktaya taksiyle gelen kişi, üzerinde para olmadığını belirterek, "Evden para alıp geleceğim" diyerek araçtan iniyor. Taksiciler araçta beklerken dolandırıcı ise ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan eğilerek kaçıyor.

O taksicilerden biri olan Ahmet Vural taksisine aldığı kişinin parayı ödemeden kaçtığını belirterek, "Uygulama üzerinden yolcu aldım. Gideceği yeri uygulama üzerinden önceden belirttiği için ödeyeceği ortalama ücret öncesinden gözüküyordu. Ortalama 40 lira gözüküyordu. İlk yolcu daha sonra araca iki arkadaşını daha aldı. Adrese götürünce bu sefer başka yere gitmek istediklerini söylediler. Sonra kaçmak için bahane aradıkların fark ettim. Her yere uğradılar. İlk ikisi farklı bir mahallede indi son bir kişi araçta kaldı. O da bana, 'Evden para alıp geleceğim' dedi. Evi diye bahsettiği binanın önüne gidince ben zile bastığını sandım aslında basmıyormuş, basıyor gibi yapmış. Kendi oturduğum mahalleye getirdiğim için komşumun binası önünde inince güvendim ama kaçtı gitti. Yolculuk sonunda ödemesi gereken ücret 110 lira olmuştu. Ben parayı beklerken aracımın plakasını tanıyan komşumun dikkatini çekmiş, güvenlik kamerasında yolcunun kaçtığını görmüş balkondan bana seslendi, 'Boşuna bekleme müşteri kaçtı' dedi" diye konuştu.

"MAHALLEDE TANIYANLAR VAR"

Taksicileri dolandıran kişiyi tanıdığını belirten mahalle sakini Fatih Aslan ise, "Fırat isimli birisi arkadaşımız olur. Uyuşturucu bağımlısı kendisi, arka sokakta oturuyor. Hep yaptıkları şey bu. Yemek, sigara paraları ceplerinde kalsın diye böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU DURUMA 'ÇİFT KAPI' DİYORUZ"

Taksiciler de benzer şekilde dolandırıcılıkla çok defa karşılaştıklarını söylüyor. 25 yıldır taksicilik yaptığını belirten Gökhan Demirtaş "Bu duruma biz 'çift kapı' adını veriyoruz. Binanın öbür tarafından kaçıp ücreti vermemeler, uyuşturucu tezgahı içerisine düşmemiz gibi şeyler oluyor. Gündüz girilemeyecek sokaklara geceleri taksiciler giriyor. Canımızı ellemesin ama neyimiz varsa alsın gitsinler. Hem lüks istiyorlar hem de paraları yok" dedi.