Taksi ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:54

Gaziantep'in Nuripazarbaşı Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed El Hıdır'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen taksi, kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammed El Hıdır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hıdır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.