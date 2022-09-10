Taksi ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Gaziantep'te, taksi ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed El Hıdır (19), yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nuripazarbaşı Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed El Hıdır'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen taksi, kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammed El Hıdır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hıdır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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