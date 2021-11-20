Taksiciden ilginç savunma: "Ha kelepçe ha kemer!"

20 Kasım 2021 Cumartesi, 15:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatan Caddesi'nde sivil trafik polisleri, uygulama noktası önünde durarak yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi sürücülerini denetim noktasında bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri, ihbar edilen taksi sürücülerini denetim noktasında durdurdu. Denetimlerde, 3 taksiciye emniyet kemeri takılmadığı için cezai işlem uygulanırken, bir taksici ise yolcu seçtiği tespit edildiği için trafikten men edildi.

"HA CEZAEVİNDE KELEPÇE YEMİŞİM, HA BUNA BAĞLI KALMIŞIM"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen İsmail Sezer, "Sabah 8'de alıyorum akşam 12'ye kadar zaten nefes alamıyoruz. Diyelim ki oruçluyuz, pranga mahkumu gibi sizce mantıklı bir şey mi? Hangi görevli memur takıyor, hak mı bu sizce? Ha cezaevinde kelepçe yemişim, ha buna bağlı kalmışım" dedi.

"KÖTÜLER BİZİ İÇİNE SÜRÜKLÜYOR"

Taksici Hamza Gürtürk ise, "Yolcu yeni bindi, takmama gerek kalmadan çeviriler. Denetimler olsun. Başka yerlere de baksınlar. Taksim Meydanı'na baksınlar, Sirkeci'ye baksınlar. Oralar biraz daha sıkıntılı. Taksimetrelerini açsınlar, kötüler bizi de içinde sürüklüyor. Maalesef ismimiz kötüye çıkıyor" ifadesini kullandı.

"İKİ KİŞİ ADRES SORDU"

Yolcu seçtiği için aracı trafikten men edilen ve bin 339 lira ceza yiyen Yahya Sezer ise,"İki kişi geldi. Bana balık restoranı sordu. Ben de Yenikapı'da olduğunu söyledim. Yolcu seçmedim. Seçsem buraya kadar boş gelmem. Mesai bitmiş. Paydos saatim. Neden yolcu seçeyim? Yolculara nereye gidiyorsun diye sormadım. İki kişi adres sordu" ifadelerini kullandı.



