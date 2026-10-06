Taksim'de 'İmamoğlu'suz' bir tören daha: İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlandı

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Saat 10.00’da başlayan çelenk sunma törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, İstanbul Valiliği, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'İMAMOĞLU'SUZ BİR TÖREN DAHA

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim'deki bir törende daha yer alamadı.

"İSTANBUL'UN MUHAFIZLIĞINI YAPMAKTAN, BU AZİZ ŞEHRE HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın deftere yazdıktan sonra okuduğu mesajında, “İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü onurla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprağını düşmandan arındırmak için canını ortaya koyan İstiklal kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan İstanbul'umuzu korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un muhafızlığını yapmaktan, bu aziz şehre hizmet etmekten onur duyuyoruz. Allah, bir karış vatan toprağında bir kez daha işgal günlerini yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Törende, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un kurtuluşu dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Mesajda, "İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul’un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verildi.

'İSTANBULUMUZUN RUHUNA YENİDEN KAVUŞTUĞU GÜNDÜR'

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. 6 Ekim 1923, sadece işgalci gücün şehri terk ettiği bir tarih değildir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, milletimizin gözbebeği İstanbul’un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür. Ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda sonsuza dek dalgalanacağının ilan edildiği gündür.

Şunu çok iyi biliyoruz. İstanbul, sıradan bir şehir değil. Burası medeniyetimizin kalbi, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve en büyük gücü. Dolayısıyla da İstanbul’un güçlü olması, Türkiye’nin güçlü olması demektir. Bu sebeple mülki idaremizle, yerel yönetimlerimizle, tüm kurumlarımızla tek bir hedefimiz var. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalden kurtardığı bu eşsiz şehri yarınlara en güçlü şekilde taşımak, Türkiye’nin geleceğine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek. Ben, bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; gazilerimize sağlık sıhhat afiyetler diliyorum."

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Törende ayrıca İstanbul genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Resim kategorisinde Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden Ayşe Ceren Atalay birinci, BJK Kabataş Vakfı Özel Anadolu Lisesi’nden İlke Öz ikinci, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nden Azra Köse ise üçüncü oldu.

Şiir kategorisinde ise birinciliği Saffet Çebi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Azat alırken, VKV Koç Özel Ortaokulu’ndan Ece Atkaya ikinci, FMV Ayazağa Işık Ortaokulu’ndan Bernis Cora üçüncü oldu. Birinciler ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül’ün elinden aldı.

Ödül töreninin ardından şiir kategorisi birincisi Şeyma Azat, 'Emanet İstanbul' adlı şiirini okudu. Tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mehter Takımı'nın gösterisiyle devam etti. İki dinletinin ardından Mehter Takımı'nın gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.