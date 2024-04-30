Taksim harici başvuru yok!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:03

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:03

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır" ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, Taksim'de 1 Mayıs'a AYM kararına rağmen emekçiye kapatma kararı almış ve valilik de bu kapsamda 1 Mayıs günü için alınan tedbirleri açıklamıştı.

Buna göre karayolu trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00’te, deniz ve raylı sistem için kısıtlamanın saat 05.30’da başlayacağını bildirilmişti.



