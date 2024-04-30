Taksim harici başvuru yok!
İstanbul Valiliği, belirledikleri 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır" ifadesine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı, Taksim'de 1 Mayıs'a AYM kararına rağmen emekçiye kapatma kararı almış ve valilik de bu kapsamda 1 Mayıs günü için alınan tedbirleri açıklamıştı.
Buna göre karayolu trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00’te, deniz ve raylı sistem için kısıtlamanın saat 05.30’da başlayacağını bildirilmişti.
istanbul valiliği haberleri 1 Mayıs haberleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri 1 mayıs işçi bayramı haberleri taksim haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurultay sonrası üst düzey istifa
- Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi netleşti
- Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı
- Ankara’nın diğer yarısı da oğlu ve gelininmiş!
- Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması
- 'Kameralar karşısında ilan etmiştir'
- Ayaklarda ortaya çıkıyor...