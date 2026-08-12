Tamer Karadağlı idaresindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ilk çeyrek bilançosu ortaya çıktı

11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı yönetimindeki kurumun, idari ve mali hizmet harcamalarına ilişkin yeni veriler kamuoyuna yansıdı. Göreve başladığı dönemde tiyatro çevrelerinde liyakat tartışmalarıyla gündeme gelen Karadağlı idaresindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün, 2026 yılının ilk 4 ayındaki özel kalem harcamaları ile 2025 yılı yolluk giderleri ortaya çıktı.

ÖZEL KALEM HİZMETLERİNE 4 AYDA 6,7 MİLYON TL

Genel Müdürlüğün üst yönetim, idari ve sekreterya destek hizmetleri harcamalarına ilişkin yapılan incelemede, Tamer Karadağlı’nın çalışma programı, protokol ve tören işleri düzenlemelerini içeren özel kalem hizmetleri bütçesi belirlendi.

Birgün'ün haberine göre, Ocak-Nisan 2026 dönemini kapsayan 120 günlük süreçte özel kalem hizmetleri için toplam 6 milyon 725 bin 393 TL harcama yapıldığı kaydedildi.

Açıklanan verilere göre özel kalem harcamalarının aylık dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 1,7 milyon TL

Şubat: 1,7 milyon TL

Mart: 1,4 milyon TL

Nisan: 1,7 milyon TL

YOLLUK BÜTÇESİ 3,2 KAT AŞILDI

Kurumun yurt içi görevlendirmeler kapsamındaki personelin yol, yemek ve konaklama masraflarını karşılayan "Yolluk" harcamalarındaki artış da dikkat çekti.

2025 yılı için başlangıçta 55 milyon 520 bin TL olarak planlanan yolluk bütçesinin, yıl sonunda belirlenen ödenek sınırını 3,2 kat aşarak 177 milyon 239 bin TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

"LALE DEVRİ BİTTİ" DEMİŞTİ

Karadağlı'nın göreve adımını attığı ilk anda yaptığı, "Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin" diyerek sanatçıları hedef göstermesi tartışmaları alevlendirmişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün, Karadağlı idaresinde geçilen 2026 yılının ilk çeyreğindeki idari ve sekreterya destek hizmetleri için harcaması, "Asıl Lale Devri şimdi yaşanıyor" yorumlarına yol açtı.