Tandıra düşüp, ağır yaralanan kadın 25 gün sonra yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tandıra düşüp, ağır yaralanan Hatice Tekkol (65), 25 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:08
Tandıra düşüp, ağır yaralanan kadın 25 gün sonra yaşamını yitirdi
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 17 Kasım'da Hatice Tekkol, ekmek pişirmek için tandıra odun koyarak, tandırı yaktı.

Ekmekleri pişirdikten sonra tandırın içine tencere koymak isteyen Tekkol, dengesini kaybedince tandırın içine düştü.

Çığlık seslerini duyan yakınları, Tekkol'u tandırın içinden çıkardı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vücudu yanan Tekkol'u, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekkol, 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Otopsi sonrası Hatice Tekkol'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Tekkol'un cenazesi, Çiftlik Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Kayseri tandır Kadın

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