Tanrıkulu'ndan Dicle Üniversitesi'ne 'sendikal baskı' uyarısı: 'İşçilerin üyelikten istifaya zorlanması kabul edilemez'

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası'nın sağlık işkolunda örgütlenerek aralarında Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin de bulunduğu kurumlarda toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine ulaştığını hatırlattı.

Yakın zamanda Rektörlük ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasının beklendiğini kaydeden Tanrıkulu, işçilere yönelik sendikal baskı iddialarını gündeme taşıdı.

“İSTİFA ETMEYE ZORLANDIKLARI YÖNÜNDE CİDDİ İDDİALAR BULUNMAKTADIR”

Basına yansıyan ve sendikacılardan edindiği bilgilere dayanarak Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nün işçilere müdahale ettiğini belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işçilere sendikal tercihleri konusunda baskı yapıldığı, emekçilerin Devrimci Sağlık-İş Sendikası’na üye olmamalarının istendiği, sendikaya üye olan bazı emekçilerin ise üyelikten istifa etmeye zorlandığı yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Bu iddiaları doğrulayacak bilgi ve belgelerin sendikanın elinde olduğu ve sendikanın da konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğu tarafıma iletilmiştir."

“TCK'NIN 118. MADDESİ KAPSAMINDA SUÇ TEŞKİL EDER”

Bir milletvekili ve sendika avukatı sıfatıyla duruma tepki gösterdiğini ifade eden Tanrıkulu, yapılan müdahalelerin hukuki boyutuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İşçilerin sendikal örgütlenmesine müdahale edilmesi, sendika seçimi konusunda baskı altına alınması ve üyelikten istifaya zorlanması kabul edilemez. Böyle bir tutum Anayasa’ya, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt mevzuatına ve sendikal hakları düzenleyen yasalara aykırıdır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi kapsamında da suç teşkil edebilecek niteliktedir."

“REKTÖRLÜK MAKAMI TARAFSIZ OLMAK ZORUNDADIR”

Sürece ilişkin Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne açık bir uyarıda bulunan Tanrıkulu, anayasal haklara saygı gösterilmesi çağrısı yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Rektörlük makamı bu süreçte tarafsız olmak zorundadır. Sendikal örgütlenmeye müdahale edemezsiniz. İşçilere sendikal tercihleri nedeniyle baskı yapamaz, onları herhangi bir sendikayı tercih etmeye veya mevcut sendika üyeliklerinden istifa etmeye zorlayamazsınız. İşçilere baskı yapmayın. İşçileri sendikal tercihleri konusunda bir tercihe zorlamayın. Sendikal örgütlenme özgürlüğüne ve işçilerin anayasal haklarına saygı gösterin."