Tapu personeliyle tartışan belediye başkanı, kurumun önünü kazdırdı

28 Temmuz Salı günü Hendek Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü bazı işlemler için Tapu Müdürlüğü'ne gitti. İşlemler sırasında Başkan Püsküllü ile Tapu ve Kadastro personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle Tapu Müdürlüğü önüne geldi. Ekipler, Tapu Müdürlüğü binası ile otopark girişi alanında kazı çalışması gerçekleştirdi.

ARAÇLARIN ÇIKIŞINDA GÜÇLÜK YAŞANDI

Mesai bitiminde Tapu Müdürlüğü çalışanları ile işlem yaptırmak için binada bulunan yurttaşlar, çıkış yolunun kazıldığını görünce hayrete düştü. Otopark ve bina girişindeki kazı sebebiyle araçların çıkışı güçlükle sağlanırken, bölgede kısa süreli aksaklık yaşandı.