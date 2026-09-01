Tapuda 'dublör' skandalı: 25 yıl hapis cezası olan şahıs Gaziosmanpaşa'da yakalandı

İstanbul’da tapu ve noterliklerde sahte belgeler ve dublörler kullanılarak değerli arsa ve gayrimenkullerin satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada adı geçen Ayhan Aydınoğlu yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şebeke üyelerinin sahte vekaletnameler ile tapu sahiplerine benzeyen kişileri kullandığı öne sürüldü.

10 MİLYONLUK ARSA 1,6 MİLYON LİRAYA SATILDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sarıyer’de yaklaşık 10 milyon lira değerindeki bir arsanın 2019 yılında Isparta’dan çıkarıldığı belirlenen sahte vekaletname kullanılarak 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T.’ye satıldığı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu satışın Ayhan Aydınoğlu ile bağlantılı olduğu kaydedildi.

25 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Aydınoğlu’nun, “Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hakkında 4 ayrı UYAP aranması bulunan ve 4 Mart 2026’dan bu yana aranan Aydınoğlu’nun Gaziosmanpaşa’da olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Aydınoğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.