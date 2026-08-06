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Tarih verdi: Bir sigara grubuna daha zam

Tarih verdi: Bir sigara grubuna daha zam

6.08.2026 18:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tarih verdi: Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.
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BAT sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu zammın yarından itibaren geçerli olacağını bildirdi.

İşte zamlı fiyatlar:

  • Kent Switch / Switch Dark Blue 115 lira
  • Kent D-Range Blue / Grey / Black / Long 120 lira
  • Kent Dark Blue / Dark Blue Long 120 lira
  • Kent Slims Long Blue / Grey 125 lira
  • Kent Slims Black / Grey 130 lira
  • Kent Blue / White 130 lira
  • Rothmans Tüm ürünler 115 lira
  • Tekel 2000 Tüm ürünler 115 lira
  • Tekel 2001 Tüm ürünler 120 lira
  • Viceroy Tüm ürünler 120 lira
  • Pall Mall Tüm ürünler 120 lira
  • Maltepe & Samsun 120 lira

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