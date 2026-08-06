Tarih verdi: Bir sigara grubuna daha zam

BAT sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu zammın yarından itibaren geçerli olacağını bildirdi.
İşte zamlı fiyatlar:
- Kent Switch / Switch Dark Blue 115 lira
- Kent D-Range Blue / Grey / Black / Long 120 lira
- Kent Dark Blue / Dark Blue Long 120 lira
- Kent Slims Long Blue / Grey 125 lira
- Kent Slims Black / Grey 130 lira
- Kent Blue / White 130 lira
- Rothmans Tüm ürünler 115 lira
- Tekel 2000 Tüm ürünler 115 lira
- Tekel 2001 Tüm ürünler 120 lira
- Viceroy Tüm ürünler 120 lira
- Pall Mall Tüm ürünler 120 lira
- Maltepe & Samsun 120 lira