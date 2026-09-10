Tarih vererek duyurdu: AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM’un 10 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre İstanbul’da hafta boyunca pazartesi günü dışında yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların 28-30 derece aralığında seyretmesi, gece ve sabah saatlerinde ise serin havanın etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un haftalık hava tahminini açıkladı. Bugün kentte parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Poyrazın 10-40 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağış öngörülmezken, 14 Eylül Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 3-7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren yağışın sona ermesi ve havanın yeniden parçalı bulutlu olması bekleniyor.