Tarihi Ankara Radyoevi binası aradan yıllar geçmesine karşın restore edilemedi: ‘Cumhuriyet yapıları ortadan kalkıyor’

Beker, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2026 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan “TRT Ankara Radyosu Binası Restorasyonu” projesi kapsamında 415 milyon TL proje bedeli öngörülmesine karşın önceki yıllarda herhangi bir harcama yapılmadığına dikkat çekti.

Bu yıl için de sadece 500 bin lira ödenek ayrıldığına işaret eden Beker, “Söz konusu projenin yatırım programlarına ilk kez 2018 yılında alındığı, ilk proje bedelinin 30 milyon 500 bin TL olarak öngörüldüğü; aradan geçen süreçte proje bedelinin yaklaşık on dört kat artarak 415 milyon TL’ye yükseldiği anlaşılmaktadır. Buna karşın proje kapsamında yıllar itibarıyla yalnızca sınırlı düzeyde sembolik ödenekler ayrıldığı, 2026 yılı için de 500 bin TL ödenek tahsis edildiği ancak geçen süre içerisinde projeye ilişkin herhangi bir fiili ilerleme kaydedilmediği görülmektedir” dedi.

İHALE 2015’TE

Beker, 2015 yılında gerçekleştirilen ihale kapsamında bir mimarlık firması tarafından yapının restorasyonuna ilişkin projelerin hazırlandığı, ilgili kurullardan gerekli onayların alındığı; buna karşın aradan geçen yaklaşık 11 yıllık süre içerisinde uygulama ihalesinin halen gerçekleştirilmediğine dikkat çekti. Radyoevi binasının TBMM, bakanlıklar ve erken Cumhuriyet dönemi kamu yapılarıyla birlikte Ankara’nın planlı başkent kimliğinin önemli parçalarından birisi olduğuna işaret eden Beker, şöyle devam etti:

“Ankara Radyoevi yalnızca mimari niteliğiyle değil Cumhuriyet tarihindeki simgesel rolüyle de önem taşımaktadır. Cumhuriyet’in 15. yıl yayınları bu yapıdan gerçekleştirilmiş, 10 Kasım 1938’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat haberi dünyaya bu binadaki stüdyolardan duyurulmuştur. 1940’lı yıllarda Türkiye’nin yayıncılık hafızasının merkezi hâline gelen yapı; Türk müziği, tiyatro ve radyoculuk tarihinin de önemli mekanlarından biri olmuştur” dedi.

YILMAZ YANIT VERMEDİ

Beker, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a restorasyondaki gecikmenin nedenlerini sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önergeye yanıt vermedi. TBMM Başkanlığı da önergenin yanıtlanmadığını Meclis’in sitesinden ilan etti.

UNESCO LİSTESİNDE

Beker, önergeye yanıt verilmemesini değerlendirirken, binanın Türkiye’nin yayıncılık hafızasını temsil ettiğini belirtti. Beker, binanın, taşıdığı kültürel ve kentsel değerler sonucunda 25 Nisan 2025 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle “Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası” miras alanı kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildiğini vurguladı. Ankara’nın Cumhuriyet dönemine ait simge yapılarının birer birer yok olduğuna dikkat çeken Beker, şunları söyledi:

“Başkent Ankara göz göre göre tarihini kaybediyor. Cumhuriyet’in izini taşıyan binalarımız birer birer ortadan kalkıyor. Anıttepe’deki DSİ Genel Müdürlüğü, Sıhhiye’deki Etibank, Kızılay’daki Kızılay Genel Merkezi, Necatibey’deki İmar ve İskân Bakanlığı, Dikmen’deki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ulus’taki İller Bankası. Hepsi Ankara’nın hafızasıydı. Bugün ya yıkıldılar ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Şimdi de TRT Ankara Radyoevi yıllardır kaderine terk edilmiş durumda. Tarihine sahip çıkmayan şehir, kimliğini de kaybeder. Ankara’mız tarihi dokusunu daha fazla kaybetmeden Cumhuriyet’in miraslarına sahip çıkmalıyız.”